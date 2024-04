Uma peça para refletir sobre a preservação do meio ambiente, exercitar a empatia e o respeito de forma lúdica e acessível a crianças, adultos e famílias. Assim pode ser definida Histórias Para Voar, do Coletivo Teatral Vegalianos, que estreia nesta sexta-feira (26), em novo formato, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul. A apresentação está marcada para as 19h30min e os ingressos podem ser adquiridos na livraria Do Arco da Velha, a partir de R$ 30.