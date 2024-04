Uma marca que nasceu na Serra ganhou destaque internacional neste fim de semana. A dupla top e luvas, desenvolvida por uma moradora de Caxias do Sul, foi escolhida pela cantora Anitta para compor o look durante a participação dela no Coachella. As peças integram a coleção Fado, da marca Aczan, dos sócios Nazca Dias e Adriano Bellaver.