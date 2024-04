Anitta fez uma aparição especial no Coachella neste final de semana. De surpresa, a cantora participou do show do cantor Peso Pluma, na madrugada de sábado, 20. O evento é um festival que ocorre na Califórnia, nos Estados Unidos, sendo considerado um dos maiores do mundo.



Aplaudidos pelo público, os artistas cantaram "Bellakeo", parceria que chegou ao sétimo lugar na lista global da Billboard em janeiro.