A Avenida Rubem Bento Alves, a Perimetral Norte, no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, terá bloqueios de trânsito neste domingo (21). Isso porque o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) executará uma obra de travessia de rede de esgoto a partir da Rua Cândido João Calcagnotto. Assim, o fluxo de veículos no sentido bairro-BR-116 estará totalmente interrompido. No sentido contrário, uma faixa ficará bloqueada.