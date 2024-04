O Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, é uma das 18 instituições de referência que anunciaram, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira (29), a suspensão dos atendimentos ao IPE Saúde a partir da próxima segunda (6). O ato contou com a participação de representantes dos hospitais de referência, do Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers), da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) e do Sindicato Médico do RS (Simers).