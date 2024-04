Os espaços de acolhimento para pessoas em situação de rua e desabrigo estão com vagas esgotadas em Caxias do Sul, conforme comunicado da Fundação de Assistência Social (FAS). São três endereços que oferecem um total de 130 vagas diárias. Os serviços disponibilizam alimentação, local para higiene, dormitório, além de atendimentos para saúde e documentação, caso sejam necessários. Apesar do anúncio, órgão e prefeitura não possuem uma medida imediata para aumentar consideravelmente a oferta. Segundo dados do Cadastro Único, 784 pessoas estavam em situação de rua no município em 2023. A entidade estima que cerca de 750 se enquadram neste perfil neste ano.