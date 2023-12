Seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e solicitações do poder público, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua (Comitê Pop Rua) elaborou um documento com mais de 70 ações para orientar e aprimorar o atendimento a esse público. As sugestões vão desde um levantamento amplo sobre este público, como um censo, até o auxílio para que esse cidadão possa deixar esta situação e também se profissionalizar. O plano leva, assim, a construção de uma política pública municipal ao atendimento às pessoas em situação de rua. Elas foram apresentadas para o prefeito Adiló Didomenico na terça-feira (12) e serão analisadas.