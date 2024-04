O adolescente Felipe Pacheco Melos, 14 anos, morreu afogado na manhã desta terça-feira (9) após cair de uma cachoeira na localidade de Chácara do Bagio, no interior de Bom Jesus. Conforme informações da Polícia Civil, ele teria faltado a aula para ir até o local. O jovem estava acompanhado de três colegas, todos adolescentes com idade entre 14 e 16 anos.