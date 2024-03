"Un", "Trrr", "Cica" e outros números no talian chamavam atenção de visitantes e turistas que passavam pelo Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva na sexta-feira (1º). No Espaço das Cidades, quatro estudantes e moradores de Vista Alegre do Prata mostravam como se joga a mora, que surgiu na região do Vêneto, na Itália, e chegou ao Brasil com os imigrantes, há quase 150 anos. A exibição faz parte de um projeto do município, que fica próximo a Guaporé e Nova Prata. Desde 2023, o jogo é levado às escolas locais para que a tradição não desapareça. O sucesso foi imediato: de 15 jogadores, todos experientes, a cidade passou a contar com 50 competidores de mora, incluindo muitos jovens.