Entre fevereiro e março deste ano, os desfiles cênicos da 34ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, foram assistidos por 64 mil pessoas que, ao longo da Rua Sinimbu, viram passar cerca de 1,3 mil participantes, entre artistas, figurantes e…uma galinha. Galinha esta que percorreu cinco das seis noites de corso no colo da Sofia Martinotto, de 6 anos, uma coloninha que encantou o público com o amor e cumplicidade demonstrados pela pequena e comportada Cocó.