A Universidade de Caxias do Sul (UCS) foi habilitada para o Professor do Amanhã, programa do governo do Rio Grande do Sul que busca formar novos professores para suprir carências da rede pública de Educação Básica estadual. Ao a faculdade irá ofertar 97 vagas divididas em História, Letras e Matemática, no campus-sede, em Caxias, Ciências Biológicas, em Caxias e no campus de Bento Gonçalves, e Geografia, em Bento.