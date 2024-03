Familiares, amigos e colegas do curso de Direito se despediram na tarde deste sábado (16) de Jaqueline Tedesco, 26, que morreu após sofrer um acidente com um aparelho de fondue, em um restaurante de Rio Grande, no último sábado (9). O sepultamento, no Cemitério Municipal de Garibaldi, reuniu cerca de 300 pessoas.