Pela primeira vez, a Páscoa em Caxias do Sul terá programação própria. A abertura oficial será nesta sexta feira (22), às 18h, na Praça Dante Alighieri, com a chegada do Coelho da Páscoa. O evento é gratuito e aberto ao público e será repleto de atrações especiais para as crianças, como a chegada do Coelho Deodoro e brinquedos para o público infantil. A programação tem a parceria do Sindigêneros e segue até 14 de abril.