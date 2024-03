Os pavilhões da Festa da Uva vão sediar mais uma vez o Piquenique Solidário do projeto Mão Amiga, em Caxias do Sul. A organização da 12ª edição do evento estima que cerca de 4 mil pessoas passem pelo local no próximo 24 de março, das 15h às 18h. Toda a renda arrecadada com a venda de mil ingressos será revertida para o projeto, que encaminha crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social para escolas infantis particulares.