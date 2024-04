Falta uma semana para a primeira edição do Pastelfest, em Carlos Barbosa. O festival inédito terá de 34 sabores doces e salgados com a unidade vendida a partir de R$ 7. Os pastéis serão produzidos pela comunidade, por entidades e equipes de gincana barbosenses. O festival contará também com vinhos, espumantes, chopes, refrigerantes, água e picolés.