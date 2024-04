O presente dado ao presidente francês, Emannuel Macron, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já foi premiado na França. O espumante 130 Brut Blanc De Blanc, produzido pela Casa Valduga, de Bento Gonçalves, conquistou a medalha de ouro no Vinalies Internationales, em 2020, realizado em Paris, além do reconhecimento do Citadelles du Vin, também na França, em 2020. Macron recebeu a bebida, além de queijos brasileiros, nesta sexta-feira (28), durante agenda de três dias no Brasil.