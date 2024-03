Antecipadamente em comparação com os outros anos, a vacinação contra a gripe se inicia nesta segunda-feira (25) em todo o país. O aumento da circulação de vírus respiratórios no país faz com que a campanha contra a Influenza comece 15 dias mais cedo em 2024. No ano passado a mobilização nacional se iniciou no dia 10 de abril. Para todo o Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde já enviou 480 mil doses da vacina que protege contra a gripe.