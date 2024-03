A Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), interditou 14 câmaras de bronzeamento artificial em Caxias do Sul. A ação, que ocorreu a partir de denúncias de moradores por meio do Alô Caxias, foi finalizada nesta quinta-feira (21), com a conclusão de fiscalização, documentos e relatórios. Ao todo, oito locais foram autuados.