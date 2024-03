A próxima semana começará com transtornos para quem se desloca entre Caxias do Sul e a região de Nova Petrópolis via BR-116. Na segunda-feira (25), a rodovia ficará totalmente bloqueada na altura do km 181 para obras de recuperação, depois dos estragos causados pela queda de barreira, em setembro de 2023. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que a interdição está programada entre 7h e 12h, quando deve ser novamente liberada no sistema pare e siga.



Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o bloqueio será necessário em virtude do maquinário pesado sobre a pista que está sendo utilizado nos trabalhos. Ainda não há previsão para a conclusão da obra. O local segue sinalizado e controlado pela PRF. Durante o fim de semana, a BR-116 estará liberada para veículos leves.