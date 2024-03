Um jovem de 18 anos, identificado como Douglas Gazziero, natural e morador de São Marcos, morreu em acidente na Rota do Sol (RSC-453) na madrugada deste domingo, em Caxias do Sul. Douglas dirigia um Chevette e teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e o arremessou para fora do carro, no km 168 da rodovia, próximo ao pardal instalado no distrito de Vila Seca.