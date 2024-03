Quando se conheceu, em 1970, e por mais de 40 anos, o casal Sebastião Alves da Cruz, 63 anos, e Adelaide Domingues de Matos, 76, sempre morou em casas. A última delas em uma área irregular no bairro Fátima Baixo, às margens da RS-122, em Caxias do Sul. A partir de 2010, a construção do Loteamento Victório Trez regularizou a situação de mais de 300 famílias que passaram a residir em apartamentos, sobrados e casas doadas pela prefeitura.