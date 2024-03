De 31 propostas apresentadas pela prefeitura de Caxias do Sul para concorrer a verbas do governo federal no Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, cinco foram contempladas. Os projetos que receberão o recurso são uma escola de Educação Infantil, duas unidades básicas de saúde (UBSs), um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e um Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Cultura.