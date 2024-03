Começa no próximo 12 de maio a 19ª edição do Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha, no Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni. A programação tem início às 8h com as provas campeiras. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação do munícipio, espera-se que em torno de 20 mil pessoas passem pelo parque nos três dias. Serão três dias de programação, com encerramento está previsto para o 14 de maio, no domingo .