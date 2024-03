Com a ideia de que é possível unir esporte, história e música numa atividade descontraída, a Associação Caxiense de Montanhismo (ACM) preparou uma caminhada noturna para marcar o Dia Internacional da Mulher. Será nesta quarta-feira, 6 de março, nas ruas centrais de Caxias do Sul. A participação requer inscrição, que é gratuita (saiba mais no final desta reportagem). A ação é voltada às mulheres, mas a organização lembra que o convite é estendido aos homens.