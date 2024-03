Moradores de Forqueta, em Caxias, lançaram um abaixo-assinado para solicitar a instalação de sinaleiras no acesso ao bairro pela RS-122. A mobilização ocorre após a alça de retorno que havia no km 63, em frente ao Grupo Rodoviário de Farroupilha, ter sido fechada para obras de correção do traçado da rodovia. Com isso, todos os veículos que entram no bairro a partir do centro de Caxias precisam utilizar o acesso junto à Avenida Arthur Perottoni, cruzando a pista contrária.