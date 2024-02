Uma uva voltada para produção de vinhos finos e espumantes, privilegiando a qualidade da fruta. O objetivo de um projeto da prefeitura de Bento Gonçalves junto às propriedades e vinícolas de pequeno porte do município, iniciado em 2021, deu, literalmente, os primeiros frutos. Na última semana, a Casa Zottis, no Vale dos Vinhedos, colheu as culturas que marcaram o começo de mais uma fase nesta iniciativa.



O grande diferencial é a plantação da uva em videiras em espaldeiras. Diferentemente do método tradicional na horizontal, chamado de latada ou pérgola, utilizado por grande parte dos agricultores da região, o cultivo é feito na vertical. Isso possibilita uma série de vantagens para obter um produto capaz de gerar vinhos e espumantes também de qualidade superior.