A lona do Mega Domo deve ser completamente retirada do terreno, em Canela, até a próxima segunda-feira (26). A estimativa é da advogada Eunice Casagrande, que representa uma das empresas envolvidas no impasse. No dia 8, a Justiça solicitou que a estrutura desinflada fosse retirada da área no prazo de cinco dias, após pedido do Ministério Público (MP).