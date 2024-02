Parecia que o tempo não ia ajudar logo cedo, mas o sol abriu no final da manhã deste sábado (17) e os visitantes começaram a chegar em peso nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Entre centenas de turistas, o casal Adelme Simioni, 61 anos, e Zadi Simioni, 67. De Concórdia, em Santa Catarina, eles integravam uma excursão do Estado vizinho que está na cidade desde sexta-feira (16). A turma já fez city tour e neste sábado conhece o Parque de Eventos. À noite, irão prestigiar o desfile cênico.