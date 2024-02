A artista mais ouvida no Spotify em 2023, autora de hits como Pipoco e Boiadeira, Ana Castela chega a Caxias do Sul neste final de semana para abrir a programação de shows nacionais da Festa da Uva 2024. Pela primeira vez na cidade, a artista de apenas 20 anos é um fenômeno da música sertaneja — no currículo, além de shows lotados pelo Brasil, tem a parceria com Chitãozinho e Xororó na gravação de Sinônimos, música de abertura da novela Terra e Paixão, da Globo. Ana Castela estourou em 2021, quando ficou conhecida pela música Pipoco, com a cantora Melody e o DJ Chris.