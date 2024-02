Depois de quase seis meses, moradores da Serra poderão voltar a utilizar a ponte que liga São Marcos a Campestre da Serra, no km 95 da BR-116. A estrutura estava interditada por motivos de segurança desde 4 de setembro de 2023, quando foram identificados danos provocados pela chuva que atingiu a região. A ponte passou por obras e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), técnicos responsáveis pelo trabalho realizaram uma vistoria nesta quinta-feira (22). A liberação total do trânsito está prevista para o fim da tarde de sexta-feira (23).