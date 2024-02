Este domingo (18) foi mais um dia inusitado para o humorista Badin o Colono. Ao menos na forma como chegou ao seu show na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Com apresentação marcada para as 16h, o comediante ficou preso em um congestionamento na Rota do Sol, na região de São Francisco de Paula no início da tarde, devido a um acidente, e não conseguiria chegar em tempo para o evento. Para garantir a apresentação e não frustrar o público, a organização da Festa da Uva providenciou o “resgate” do artista por meio do helicóptero que está oferecendo serviço de táxi-aéreo turístico aos visitantes.