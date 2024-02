Calor, corredores lotados, abastecimento de uvas a todo momento e filas para alimentação. O primeiro final de semana (18) da Festa da Uva teve o cenário clássico de milhares de visitantes. De acordo com a organização, 38 mil pessoas passaram pelos Pavilhões, considerando a sexta-feira, o sábado e o domingo (levantamento até as 18h). Em relação aos dois primeiros desfiles na Rua Sinimbu (na quinta-feira, dia 15, e no sábado, dia 17), o público total foi de 18 mil pessoas. Nesta segunda-feira (19), o acesso ao público é de graça e não haverá cobrança de ingresso.