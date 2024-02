Um homem de 64 anos morreu em um acidente na manhã desde domingo, na RS-453, em Lajeado Grande, depois de colidir frontalmente o veículo que conduzia em outro automóvel. Por volta das 11h, ele trafegava sozinho no sentido Caxias-Itati em um Corsa Classic, com placas de Caxias do Sul, quando, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), teria invadido a pista contrária na altura do km 204 da rodovia e batido em uma caminhonete Renault Duster, com placas de São Marcos.