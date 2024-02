A operação Cerco Fechado chegou ao oitavo dia com a prisão sete pessoas, apreensão de armas, municões e drogas em Caxias do Sul. Durante a tarde da última sexta-feira(16) e a madrugada deste sábado (17), os policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar, do 4⁰ Batalhão de Polícia de Choque, do Batalhão de Aviação e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), intensificaram as ações em diversos bairros da cidade.