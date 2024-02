Após nove anos, o Horti Serra Gaúcha, evento voltado à prática de cultivos, voltará a ser realizado em Caxias do Sul. Ele está previsto para ocorrer em março de 2025, mas fará uma demonstração nesta edição da Festa da Uva, que se inicia nesta quinta-feira (15), com a comercialização de frutas produzidas no município em um estande. O local também sediará uma exposição de máquinas e novas tecnologias do setor da agroindústria.