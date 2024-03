Exibições itinerantes, apresentações em sacadas, figurinos de época e carros antigos estão na programação da 18ª edição do Garibaldi Vintage. O evento que celebra a nostalgia das décadas de 1920 a 1960 ocorre na Rua Buarque de Macedo, no centro histórico, no dia 8 de março. A previsão é atrair cerca de 20 mil pessoas.