Principal atração da 2ª edição do Acqua Fest, o toboágua inflável de 150 metros de extensão divertiu crianças e adultos e se tornou opção para amenizar o calor deste sábado (3), em Caxias do Sul. A estrutura foi instalada na Rua Dr. Montaury, entre as ruas Dal Canale e Dom José Baréa, ao lado do Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição. A atividade é gratuita, organizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e segue até às 18h de sábado e também entre 11h e 18h do domingo (4).