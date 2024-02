Os últimos três meses de 2023 registraram 145.293 pessoas com mais de 15 anos endividadas em Caxias do Sul, o equivalente a 34,6% da população caxiense economicamente ativa. O dado é resultado do primeiro levantamento trimestral realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias com base em números do SPC, divulgado nesta semana.