Calçadas cheias, lojas movimentadas e vai e vem de sacolas. Esse é o cenário no Centro de Caxias do Sul nesta quarta-feira (20), dia limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário e na semana que antecede o Natal. As calçadas da Avenida Júlio de Castilhos, entre a Dr. Montaury, Visconde de Pelotas, Garibaldi e Marechal Floriano eram as mais movimentadas — um ritmo típico de sábado em pleno meio da semana.