Projeto para recuperar restaurantes atingidos pela enchente arrecadou cerca de R$ 100 mil e ajudou mais de 10 negócios no RS

O projeto arrecadou mais de R$ 100 mil e ajudou mais de 10 negócios entre restaurantes, pizzarias, padarias e hamburguerias com de equipamentos, móveis, reformas estruturais, materiais de construção, utensílios de cozinha e consultorias especializadas. Agora, o projeto está realizando as últimas entregas.

— Paramos tudo para ajudar quem precisava. Primeiro, com a produção de marmitas. Depois, vimos a necessidade de pensar no futuro dos negócios de gastronomia e acredito que foi no momento certo, pois conseguimos destinar verbas de maneira segura com supervisão e visitas técnicas, garantindo a esperança de recomeçar para muitos negócios — destaca o chef Rodrigo Bellora, um dos idealizadores do movimento.