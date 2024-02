A volta às aulas da rede municipal e estadual, na próxima segunda-feira (19), vai marcar o início da atuação da primeira turma da Guarda Municipal de Flores da Cunha. A Festa Nacional da Vindima, que se inicia no próximo dia 22 no Parque Eloy Kunnz, também terá a atuação dos 16 integrantes do grupo empossado nesta segunda-feira (12).