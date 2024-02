Irá entrar em vigor no dia 15 de março, em Gramado, a lei municipal nº 3.808/2020, que proíbe estabelecimentos comerciais de distribuírem sacolas plásticas. Ao longo da última semana, equipes da Secretaria de Meio Ambiente passaram pelos empreendimentos locais para alertar sobre a mudança e sobre as possíveis penalizações em caso de descumprimento (confira no final da matéria).