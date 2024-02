Às 14h desta quinta-feira (22) os pavilhões da Festa da Uva abrem para o sétimo dia de programação. Além das atrações diárias, como o passeio de tirolesa, também há shows previstos. Às 21h30min tem tributo à Legião Urbana no Palco 1, além da performance do CTG Herdeiros da Tradição, às 17h, no Palco 2. Lembrando que o parque funciona de segunda a quinta, das 14h às 22h; nas sextas, das 14h às 23h.