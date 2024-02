Considerado um período de baixa temporada, o mês de fevereiro ganhou um incremento importante para movimentar a rede hoteleira de Caxias do Sul. No final de semana de abertura, a 34ª edição da Festa da Uva contribuiu para que 70% dos mais de 3,2 mil leitos cadastrados no Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh) estivessem ocupados.