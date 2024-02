Na manhã desta sexta-feira (16), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), por intermédio do Governo do Estado inaugurou o novo viaduto da RS-115 em Gramado, próximo do acesso à RS-373 com a Avenida do Trabalhador, no bairro Várzea Grande. A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, juntamente com o diretor e presidente da EGR, Luis Fernando Vanacor, e o prefeito, Nestor Tissot.