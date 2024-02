A obra de restauração da Capela do Santo Sepulcro já tem data oficial para sair do papel. Uma cerimônia especial marcada para o dia 22 de março apresentará os trabalhos para a comunidade e marcará o início das intervenções arquitetônicas em uma das capelas que mais guarda valores comunitários e relíquias da arte sacra em Caxias do Sul. As melhorias incluem nova pintura, manutenção elétrica, demolição de salas, construção de novos espaços e reconfiguração cênica na cripta, bem como o restauro dos vitrais e da famosa pintura de Aldo Locatelli que fica nos fundos do altar, entre outras.