Marcação de consultas por telefone poderá ser feita em outras cinco unidades de saúde de Caxias

Central receberá o agendamento de consultas para as novas unidades em horários determinados. (veja abaixo)

Realidade para 14 Unidades Básicas de Saúde, a central de agendamento de consultas Agenda+ UBS passará a atender cinco novas unidades a partir do dia 10 de março, em Caxias do Sul.

De acordo com a secretaria municipal da Saúde (SMS), a ampliação contempla as UBSs Desvio Rizzo, Galópolis, Planalto Rio Branco, Centro de Saúde e Fátima Alto.

Por telefone, a central marca consultas com médico clínico para pessoas de 13 anos de idade ou mais.

As consultas realizam o acompanhamento de doenças crônicas e transtorno mental leve. Cada unidade tem o seu dia reservado para os agendamentos e as novas UBSs terão o serviço concentrado no turno da tarde.