Caxias do Sul vai sediar exposição de espécie de orquídea ameaçada de extinção

Caxias do Sul vai sediar, em setembro, uma exposição sobre a cattleya intermedia, uma espécie de orquídea nativa do Rio Grande do Sul que encontra-se ameaçada de extinção. O evento, nos pavilhões da Festa da Uva, vai ocorrer entre os dias 12 e 14. A ação também comemora os 200 anos da descrição da flor e os 150 anos da descrição de sua variedade aquini.