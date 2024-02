Uma hospedagem localizada no bairro Borgo, em Bento Gonçalves, foi parcialmente interditada pela prefeitura na noite desta quarta-feira (7). A medida foi executada após audiência entre o Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) e as autoridades locais. Conforme o órgão estadual, a interdição abrange o uso do subsolo do edifício para hospedagem e de alguns quartos sem iluminação e ventilação.