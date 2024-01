No primeiro final de semana após os feriados de fim de ano, a Rota do Sol (RS-453) registra pelo menos dois pontos de fluxo mais intenso no retorno do Litoral Norte em direção à Serra. No final da tarde deste domingo (7), os lugares de maior intensidade de veículos estão localizados entre Vila Seca e Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul, e na saída da BR-101, entre Terra de Areia e Itati.